Чистая прибыль группы "Синара" в 2022 году выросла в 2,3 раза

Она составила 9,65 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Группа "Синара" по итогам 2022 года получила по РСБУ чистую прибыль в размере 9,65 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Выручка группы в то же время выросла в 2,9 раза и составила 8,4 млрд рублей, говорится в отчете компании, опубликованном на ресурсе бухгалтерской отчетности.

"Чистая прибыль за 2022 год - 9 654 606 тыс. рублей, за 2021 год - 4 151 923 тыс. рублей. <…> Выручка за 2022 год - 8 366 108, за 2021 год - 2 851 112 тыс. рублей", - говорится в материалах компании. Себестоимость продаж в 2022 году увеличилась в 2,9 раза - до 4,87 млрд рублей, валовая прибыль также выросла в 2,9 раза - до 3,5 млрд рублей.

Сейчас группа "Синара" "не испытывает финансовых затруднений, связанных с геополитической нестабильностью", указывается в пояснениях к отчету.

АО "Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Зарегистрирована в Екатеринбурге. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент и финансовые услуги.