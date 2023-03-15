FT: МВФ в ближайшие дни утвердит кредитную программу для Украины на $15,6 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявлял, что в проект бюджета страны на 2023 год заложен дефицит в размере $38 млрд

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие дни объявит об утверждении многолетней программы кредитования Украины на общую сумму $15,6 млрд. Об этом сообщила в среду британская газета Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.

Переговоры между представителями МВФ и украинского правительства проходили в Варшаве с 8 по 15 марта. В фонде заявили, что они были продуктивными и позволили сторонам добиться "значительного прогресса" в согласовании "набора подходов, которые могли бы лечь в основу поддерживаемой фондом программы".

В начале февраля Financial Times передавала, что западные союзники Украины оказывают давление на МВФ, чтобы добиться скорейшей реализации многолетней программы кредитования Киева на сумму от $14 млрд до 16 млрд. По предварительной информации, программа рассчитана на три-четыре года.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в проект бюджета страны на 2023 год заложен дефицит в размере $38 млрд. Президент Владимир Зеленский, выступая в конце октября прошлого года по видеосвязи на конференции в Берлине, выразил надежду, что Запад в 2023 году покроет дефицит бюджета Украины.