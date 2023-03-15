На Украине сменят руководителей на 65 государственных предприятиях

В Фонде государственного имущества страны назвали кадровые перестановки результатом финансово-экономического анализа предприятий

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Высокопоставленные менеджеры 65 государственных предприятий будут заменены на Украине. Об этом заявили в среду в Фонде государственного имущества страны.

"Фонд госимущества сменяет руководителей на 65 государственных предприятиях. <...> Менеджмент уже сменили на 22 предприятиях, по 20 ожидаем согласования от местных военных администраций. Кроме того, на 2 предприятиях частично изменили состав наблюдательных советов", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что кадровые перестановки - это результат финансово-экономического анализа предприятий.

В феврале первый заместитель главы фонда госимущества Украины Дмитрий Клименков утверждал, что большинство из тех подведомственных фонду предприятий, на которых прошли проверки, не выполняют план и приносят убытки. К настоящему времени в ведении фонда находятся 2,4 тыс. предприятий, добавлял он.

1 февраля в Счетной палате Украины заявили, что выявили ущерб государству в размере 90 млрд гривен ($3,3 млрд) от неэффективной деятельности Фонда государственного имущества.