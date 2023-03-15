Национальный банк Швейцарии заявил о готовности предоставить поддержку Credit Suisse

Регулятор добавил, что проблемы некоторых банков в США не представляют прямого риска для швейцарских финансовых рынков

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Национальный банк Швейцарии (НБШ) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) готовы предоставить помощь банку Credit Suisse, акции которого за один день обесценились более чем на 24%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном НБШ в среду вечером.

В нем подчеркивается, что "при необходимости НБШ и FINMA обеспечат Credit Suisse ликвидностью". "Проблемы некоторых банков в США не несут прямого риска для швейцарских финансовых рынков", - заверили в НБШ, пояснив, что "строгие требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к швейцарским финансовым учреждениям, обеспечивают их стабильность". "Credit Suisse выполняет требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам", говорится в заявлении.

По оценке НБШ и FINMA, "биржевая стоимость Credit Suisse и стоимость его долговых ценных бумаг" значительно пострадала от реакции рынка на банкротство американского Silicon Valley Bank. На данный момент "FINMA находится в тесном контакте с банком и имеет доступ ко всей информации, относящейся к надзорному законодательству", говорится в заявлении.

Акции Credit Suisse рухнули в среду почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. Согласно информации, опубликованной на сайте банка, в течение дня котировки ценных бумаг снижались до 1,55 франка (чуть более $1,67), но затем несколько выросли и на момент закрытия торгов достигли 1,697 франка (около $1,83), что на 24,2% меньше, чем в начале биржевой сессии.

Случившееся обусловлено рядом обстоятельств. Финансовые аналитики обратили внимание на заявление Saudi National Bank, доля которого в Credit Suisse является самой крупной и достигает 9,8%, об абсолютном нежелании оказывать дополнительную поддержку швейцарскому банку, увеличивая свое участие в его капитале. Глава саудовского финансового института Аммар Аль Худайри заявил агентству Bloomberg, что если доля превысит 10%, то "вступит в силу серия новых правил". "Мы не склонны вступать в новый режим регулирования", - резюмировал он.