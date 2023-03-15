Россия в январе более чем в девять раз сократила объемы вложений в американские госбумаги

По данным Минфина США, они составили $67 млн

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в январе текущего года сократился в 9,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил $67 млн. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.

В декабре 2022 года указанный показатель равнялся $629 млн, в ноябре - $2,092 млрд, в октябре - $2,034 млрд. В январе на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $54 млн, на краткосрочные - $13 млн

В январе на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $54 млн (в декабре - $ 104 млн), на краткосрочные - $13 млн (в декабре - $525 млн).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в январе осталась Япония (около $1,1 трлн против $1,07 трлн в декабре). Второе место с $859,4 млрд занял Китай ($867,1 млрд в декабре), на третьем - Великобритания с $668,3 млрд ($654,5 млрд в декабре).