"Яндекс" оспорит решение о делистинге своих акций с биржи NASDAQ

В компании при этом добавили, что возможный делистинг не повлияет на ее операционную деятельность

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" намерена оспорить решение биржи NASDAQ о делистинге своих акций. "Яндекс" получил уведомление об этом решении 15 марта, сообщает его пресс-служба в среду.

"Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса" класса А. Соответствующее уведомление "Яндекс" получил в среду, 15 марта. В ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию", - сообщили в пресс-службе. Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса", заверили там.

В компании отметили, что вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Мосбирже, а ситуация для инвесторов не изменится: торги будут идти в обычном режиме.

"Яндекс" уточнил, что мотивационная программа для его сотрудников не привязана к акциям, более того, в прошлом году ее условия были обновлены. Опционы были заменены на повышенные оклады и премии.

"Яндекс" считает важным сохранить прозрачность своего бизнеса и поэтому в любом случае продолжит раскрывать финансовые и операционные показатели в соответствии с международными стандартами для публичных компаний", - добавили в компании.

Торговля акциями "Яндекса" на NASDAQ была приостановлена 28 февраля 2022 года. С тех пор она не возобновлялась.