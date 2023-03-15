Индекс Лондонской фондовой биржи опустился на 3,8% на фоне проблем Credit Suisse

Совокупные потери британских компаний в среду достигли $90 млрд

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи опустился на 3,8% по итогам завершившихся в среду торгов, что стало самым большим падением котировок с периода, предшествовавшего пандемии коронавируса. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи, индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился до 7 344 пунктов, что на 1% меньше, чем в начале этого года.

По оценке телеканала Sky News, совокупные потери британских компаний достигли в среду £75 млрд ($90 млрд) на фоне событий вокруг швейцарского банка Credit Suisse. Его акции за один день обесценились более чем на 24%.

На Лондонской бирже больше всего в среду снизились котировки банка Barclays. Ценные бумаги этого кредитного учреждения подешевели на 9%, а с начала года - на 13%. Стоимость акций банка Standard Chartered снизилась на 7,7%, а банка HSBC, который на этой неделе приобрел подразделение обанкротившегося SVB, - на 5%.