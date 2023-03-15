Мосбиржа продолжит торги бумагами "Яндекс", HeadHunter, Ozon, QIWI и Cian в обычном режиме

Эмитенты иностранных ценных бумаг сохранят нынешний уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации, сообщила торговая площадка

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московская биржа продолжит торги ценными бумагами "Яндекс", HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении торговой площадки в среду.

"В соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", - сообщили там.

Ранее биржи NASDAQ и NYSE объявили о планах делистинга ценных бумаг этих эмитентов, пояснила торговая площадка. В частности, компания "Яндекс" сообщила о планах в ближайшее время подать апелляцию с целью отменить решение NASDAQ о делистинге акций класса A с американской биржи.