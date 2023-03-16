Путин на съезде РСПП обсудит с бизнесом актуальные вызовы для экономики

По данным пресс-службы Кремля, среди тем - импортозамещение, развитие российской промышленности в условиях санкций, обеспечение технологического суверенитета страны, стимулирование инвестиций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкций, обеспечение технологического суверенитета страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров, совершенствование мер государственной поддержки бизнеса.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подобное общение президента с бизнесом очень важно. По словам представителя Кремля, текущий момент - "достаточно беспрецедентный", поэтому повестка дня обширна. При этом Песков обращал внимание, что Путин регулярно остается на связи с руководителями бизнес-объединений и самими предпринимателями.

Идея однократного взноса бизнеса в бюджет

Ожидается, что одной из тем на повестке дня станет идея добровольного однократного взноса крупного бизнеса в бюджет. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что правительство обсуждает такую инициативу с предпринимателями. Размер взноса Белоусов не называл.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что предполагается однократный взнос бизнеса в бюджет в этом году. По его словам, этим взносом можно было бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы. Ожидается, что такая мера позволит привлечь порядка 300 млрд рублей, добавлял глава Минфина.

Как пояснял статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, ставка по однократному сбору может быть определена в начале апреля, после сдачи компаниями деклараций по налогу на прибыль. Поступление платежей в таком случае ожидается в IV квартале 2023 года. Сбор может затронуть все сферы бизнеса, кроме нефтегазового, угольного сектора, МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы до 1 млрд рублей.

Песков ранее подчеркивал, что ключевым словом в этом случае является "добровольный". При этом представитель Кремля отмечал, что взаимодействие руководства страны и бизнеса - это дорога с двусторонним движением, поэтому все должны "четко отдавать себе отчет о тех реалиях, в которых мы сегодня живем".

О съезде РСПП

Съезд РСПП - это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, в ходе которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. В этот раз ожидается участие в мероприятии порядка 1 тыс. делегатов и гостей, среди которых - крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств.

Путин ранее говорил о том, что в нынешней ситуации члены РСПП стремятся достойно отвечать на глобальные вызовы, многие их предложения уже включены в экономическую повестку страны. По словам президента, союз считается одним из ведущих деловых объединений, представляющих интересы предпринимателей и работодателей во всех регионах страны.

Российский союз промышленников и предпринимателей - это общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Согласно данным на сайте РСПП, в союз входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. РСПП объединяет тысячи российских компаний.