Дума заслушает отчет Счетной палаты за 2022 год

Депутаты также обсудят проекты о цифровом рубле

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг заслушает отчет Счетной палаты о работе в 2022 году, а также обсудит пакет законодательных инициатив, направленных на введение и регулирование в России цифрового рубля.

Отчет о работе Счетной палаты представит и. о. ее председателя Галина Изотова. Как отмечается в документе, Счетная палата по итогам проверок, проведенных в 2022 году, выявила 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд рублей. Инспекторами Счетной палаты также возбуждено 93 дела об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 66 должностных лиц. Кроме того, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджет Союзного государства удалось вернуть 8,85 млрд рублей. Согласно оперативному анализу ведомства, особенностью исполнения федерального бюджета в 2022 году стало существенное увеличение объема расходов по сравнению с предыдущим годом на 6,4 трлн рублей, или на 25,7%, при этом уровень их исполнения, то есть эффективность использования, удалось сохранить на уровне 2022 года.

В рамках подготовки к отчету Изотова и аудиторы Счетной палаты встретились со всеми фракциями Госдумы и приняли участие в заседаниях комитетов. Так, например, члены профильного думского комитета по контролю по итогам заседания с Изотовой положительно оценили ход выполнения дорожной карты взаимодействия Госдумы со Счетной палатой за 2022 год. Как доложила в ходе заседания Изотова, карта "стала опорным документом в работе с Госдумой, и она выполнена в полном объеме за 2022 год". В свою очередь глава комитета Олег Морозов отметил, что за прошедший год депутаты "кардинально перестроили взаимодействие парламента и Счетной палаты".

Проекты о цифровом рубле

Пакет законопроектов, направленных на введении и регулировании в России цифрового рубля, депутаты намерены рассмотреть в первом чтении. Первый из них создает основу для внедрения цифрового рубля и ведения безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Проект закона определяет такие понятия, как "платформа цифрового рубля", ее правила, участники, пользователь, а также "цифровой счет (кошелек)". Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператором платформы цифрового рубля. Устанавливаются требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счет (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля.

В проекте закона дифференцируются понятия "электронные денежные средства" и "безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей", понятия "электронные денежные средства" и "цифровые рубли". Устанавливаются особенности перевода цифровых рублей, в частности уточнен момент наступления безотзывности, а также окончательности перевода цифровых рублей. За Банком России будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей.

Второй законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс РФ. Так, предлагается закрепить, что цифровые рубли относятся к безналичным денежным средствам, а безналичные расчеты включают в себя расчеты цифровыми рублями.

Кодекс предлагается дополнить положением о цифровом кошельке, прописав нормы, определяющие содержание нового вида договора - договора цифрового кошелька, порядок, особенности его заключения, и урегулировать вопросы, связанные с совершением операций по цифровому кошельку.