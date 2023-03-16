WSJ: G7 хотят сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

По данным издания, президент США Джо Байден во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе заявил о нежелании Вашингтона корректировать нефтяные санкции против РФ

ТАСС, 16 марта. Страны G7 выступают за сохранение предельной цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, чиновники Еврокомиссии (ЕК) также уведомили страны - члены объединения о позиции стран большой семерки. Источники газеты отмечают, что президент США Джо Байден во время встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе заявил о нежелании Вашингтона корректировать нефтяные санкции против России.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказалась от комментариев, пишет газета.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что группа стран ЕС предложила снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.