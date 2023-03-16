Qiwi готовит официальное раскрытие касаемо решения NASDAQ о делистинге ее акций

В компании сообщили, что получили уведомление от биржи

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа Qiwi получила уведомление электронной биржи NASDAQ о решении провести делистинг ее акций, готовит свое раскрытие в ответ на это. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы в четверг.

"Компания получила уведомление от биржи, изучаем документ и готовим официальное раскрытие", - сообщили в Qiwi.

Руководство американской электронной биржи ранее уведомило компании Ozon, "Яндекс", Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге их ценных бумаг. В четырех разных документах указывалось, что делистинг ценных бумаг этих российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи.

При этом Мосбиржа позднее сообщила, что и Нью-Йоркская фондовая биржа приняла аналогичное решение в отношении акций "Яндекс", HeadHunter Group, Ozon, Qiwi и Cian. Российская площадка продолжит торги ценными бумагами этих эмитентов в обычном режиме, отмечалось в ее сообщении.