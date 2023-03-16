Акции крупнейших банков Франции сильно подешевели на фоне рекордного падения Credit Suisse

С наиболее сильным падением столкнулись Societe Generale и BNP Paribas

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость акций крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует биржевая площадка.

С наиболее сильным падением столкнулся Societe Generale (минус 12,18%), за ним следует BNP Paribas (минус 10,11%). Также уменьшилась стоимость акций Credit Agricole (минус 5,21%).

Как отмечает агентство France-Presse, эксперты связывают это с рекордным падением стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss, на который повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank.

Во вторник Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Кроме того, в интервью агентству Bloomberg генеральный директор банка Ульрих Кёрнер сообщил о продолжающемся оттоке клиентов.