Глава Крыма заявил, что критического падения турпотока в 2023 году на полуостров не будет

В этом сезоне будет увеличено количество пассажирских поездов, отметил Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают любые возможности для увеличения пассажиропотока, в связи с чем критического снижения количества туристов на полуострове не ожидается. При этом первоочередной задачей является максимальное использование пропускных способностей Крымского моста, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"На этот сезон будет увеличено количество пассажирских поездов. Мы рассматриваем любые возможности для увеличения пассажиропотока. Так что критического провала не будет. С другой стороны, будем продолжать государственную поддержку туристической отрасли. Этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться с правительством РФ", - рассказал Аксенов.

Он отметил, что курортный сезон прошлого года наглядно показал, что регион способен справиться с трудностями и продолжить работу по развитию отрасли.

Глава Крыма добавил, что говорить об убытках в этом году рано, при этом снижение турпотока в прошлом году было связано в основном с приостановкой авиасообщения. "Наша первоочередная задача - максимальное использование пропускных способностей Крымского моста", - сказал Аксенов.

По итогам 2021 года Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год. При этом в 2022 году в регионе отдохнули на 30% меньше туристов.