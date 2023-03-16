Аксенов заявил о запасе продовольствия в Крыму на случай экстремальных ситуаций

При этом по некоторым позициям регион себя полностью обеспечивает, отметил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Запас продовольствия на случай экстремальных ситуаций подготовлен в Крыму, при этом регион себя полностью обеспечивает по некоторым позициям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Что касается запасов продовольствия на случай экстремальных ситуаций, то, конечно, они есть. К тому же по нескольким позициям регион полностью обеспечивает внутренние потребности", - отметил Аксенов.

Комментируя возможную блокаду полуострова со стороны Украины, глава Крыма напомнил, что все предыдущие попытки блокады закончились для Киева провально. "Гарантированно ликвидировать угрозу для республики, как и для всех прифронтовых территорий России, можно только одним способом: нанести такое военное поражение киевскому режиму, от которого он уже не сможет оправиться. Из этого и нужно исходить", - добавил Аксенов.

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла из Херсонской области воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.