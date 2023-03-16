15 марта, 22:38

Аксенов: новый маршрут в Крым поможет восстановить единый народно-хозяйственный комплекс

На данный момент идет процесс передачи участка трассы между Симферополем и Ростовом-на-Дону в федеральную собственность, пояснил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Полноценное открытие сухопутного маршрута через новые регионы РФ в Крым позволит восстановить единый народно-хозяйственный комплекс на юге России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

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"Открытие сухопутного маршрута, соединяющего полуостров с российскими регионами, позитивно скажется и уже сказывается на жизни людей. В перспективе может быть восстановлен единый народно-хозяйственный комплекс, в который в советское время входили и Крым, и новые субъекты РФ", - сказал Аксенов.

Он добавил, что на данный момент идет процесс передачи крымского участка трассы между Симферополем и Ростовом-на-Дону в федеральную собственность.

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Перевозчики постепенно увеличивают интерес к сухопутному коридору, который связал Крым с другими субъектами Южного федерального округа. Как ожидают на полуострове, вскоре он станет одним из основных транзитных маршрутов. С момента открытия по нему проехало уже более 70 тыс. транспортных средств, при этом трафик постоянно растет. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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