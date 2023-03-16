NASDAQ и NYSE отказались комментировать делистинг Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian

Представитель электронной биржи предложил обратиться за дополнительной информацией к этим компаниям

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.

"Мы отказываемся давать комментарии и предлагаем обратиться за дополнительной информацией к затронутым компаниям", - написал представитель NASDAQ, отвечая в среду на запрос ТАСС. В свою очередь представитель NYSE также оставила запрос ТАСС без комментариев, сославшись на распространенный ранее пресс-релиз.

Руководство NASDAQ ранее сообщило, что уведомило российские компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. В четырех разных документах указывалось, что он будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи.

В свою очередь Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian. В конце февраля - начале марта 2022 года NASDAQ и NYSE приостановили торги акциями перечисленных компаний на фоне введения западных санкций. Руководство бирж отмечало, что ограничение будет действовать до тех пор, пока компании не удовлетворят в полной мере запрос торговых площадок о предоставлении дополнительной информации.

Мосбиржа отметила, что продолжит торги ценными бумагами этих эмитентов в обычном режиме.