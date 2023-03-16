Ключевые индексы на биржах США закрылись разнонаправленно

Промышленный индекс Dow Jones упал до 31 874,57 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торговой сессии в среду менялись разнонаправленно на фоне сохранения опасений дальнейшего развития банковского кризиса после банкротства Silicon Vlley Bank (SVB). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 280,83 пункта (0,87%), до 31 874,57 пункта. Индекс S&P 500 потерял 27,36 пункта (0,7%), достигнув уровня 3 891,93 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ набрал 5,9 пункта (0,05%), поднявшись до уровня 11 434,05 пункта.

Индекс NASDAQ KWB, отражающий состояние дел в американской банковской сфере, несмотря на изменения в течение торговой сессии, закрылся на тех же показателях, что и днем ранее.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank. Под влиянием этих событий в понедельник произошло обрушение котировок некоторых американских региональных банков, хотя во вторник они в основном восстановились.

Новые проблемы в финансовой сфере может спровоцировать решение Федеральной резервной системы по ключевой банковской ставке на следующей неделе. В случае ее повышения - что скорее всего будет сделано в рамках продолжения борьбы с инфляцией - может произойти новое обесценивание некоторых банковских активов, что вызовет вторую волну кризиса.