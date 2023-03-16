Эксперты считают, что ЦБ РФ на заседании 17 марта сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

По их мнению, прервать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики Центробанк может уже в следующем месяце

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Совет директоров Банка России на предстоящем заседании в четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагает большинство опрошенных ТАСС экспертов. Однако прервать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанк может уже в апреле, добавили они.

Ключевая ставка Банка России в 2022 году прошла исторически широкий диапазон. После рекордного взлета до 20% в феврале из-за санкционного давления со стороны западных стран и экономического шока регулятор понижал процентный показатель шесть раз подряд. С сентября 2022 года ставка сохраняется на уровне 7,5%, и, по мнению экспертов, не претерпит изменений на предстоящем в пятницу заседании.

Однако после ужесточения сигнала ЦБ на февральском заседании вероятность повышения процентного показателя увеличилась, считают специалисты, хотя и драйверов для регулятора пока недостаточно. Так, несмотря на возросшие инфляционные ожидания, темп прироста цен остается умеренным. При этом такой проинфляционный фактор, как бюджетный дефицит, послужит причиной ужесточения ДКП в дальнейшем - специалисты не исключают роста ключевой ставки к концу 2023 года до 8,5 - 9,0% годовых.

Условия для повышения ставки пока не складываются

Повышенные инфляционные ожидания и проинфляционные риски усилили вероятность роста ключевой ставки, отметили эксперты. Однако драйверов для этого все же пока недостаточно.

Так, инфляционные ожидания населения в феврале выросли до 12,2% (+0,6 п. п. к январю 2023 года). Находятся на повышенном уровне и ценовые ожидания предприятий, рассказал кредитный аналитик "Тинькофф инвестиции" Михаил Иванов. Однако показатель роста цен еще слишком слабый, чтобы "вынудить" Центробанк к изменению ставки - инфляция за февраль снизилась до 11% (по сравнению с 11,8% в январе), отметил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Более того, основной вклад в повышенную инфляцию с начала 2023 года внесли волатильные компоненты из потребительской корзины, но к концу февраля тренд немного развернулся, и по итогам 21-27 февраля даже была зафиксирована недельная дефляция, рассказал портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев. При этом рост цен в непродовольственных товарах остается умеренным, а в услугах цены и вовсе снижались (по данным за январь), добавил портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Евгений Жорнист.

Рыночные ожидания относительно решения регулятора тоже склоняются к тому, что ставку сохранят на текущем уровне: индекс гособлигаций полной доходности (RGBITR) всего на 0,4% выше уровней данного индикатора на дату прошлого заседания Банка России, добавил Болотских.

При этом недавний отказ некоторых российских банков от выплат по субординированным бондам может подтолкнуть ЦБ на небольшое повышение ставки - до 7,75% уже в пятницу, предположили в ИК "ИВА партнерс". "Это может косвенно свидетельствовать о недостатке ликвидности российской банковской системы. Наполнить банки ликвидностью можно через рост ставок по депозитам, для чего требуется ключевую ставку поднять", - полагает директор департамента компании Артем Тузов.

Проинфляционные факторы под прицелом

За минувший месяц единственным источником сигналов от Банка России был бюллетень "О чем говорят тренды", где в последнем выпуске термин "проинфляционный" и его производные встречались 19 раз, тогда как "дезинфляционный" лишь один, подсчитали в ВТБ. Поэтому в вопросе дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ не может не принимать во внимание возросшие проинфляционные факторы - в большей степени снизившийся курс отечественной валюты и растущий дефицит бюджета, считают специалисты.

Так, после февральского заседания рубль в моменте превышал 76 руб. за доллар. Однако, как считает замдиректора департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, изменение ключевой ставки "в разумном диапазоне" на курс сейчас не влияет.

"Из опубликованного недавно обзора финансовых рынков ЦБ видно, что причина ослабления рубля - в нехватке на бирже долларовой ликвидности ввиду активного перехода экспортеров с долларов на рубли и юани, и снижения хранящихся на бирже запасов валюты недружественных стран из-за геополитических рисков. Соответственно, нет и причины для повышения ставки", - пояснил эксперт.

Проинфляционными факторами могут выступать и восстановление потребления, рост зарплат и сильные экспортные данные. Однако "госзакупки исполнены уже на 41%, потребление будет восстанавливаться медленно, а экспорт будет зависеть от геополитики", поэтому при отсутствии шоков резкого всплеска инфляции в УК "Открытие" не ждут. В УК "Альфа-капитал" также указали, что население пока придерживается сберегательной модели поведения, а реальные заработные платы выросли не настолько (+0,6% г/г, по данным за декабрь), чтобы это привело к резкому росту спроса и цен.

В ФГ "Финам" к еще одному появившемуся риску в данной плоскости отнесли банкротство нескольких банков в США, которое было воспринято рынками как угроза перерастания в глобальный кризис.

Дефицит бюджета

Основными проинфляционными рисками на текущий момент считаются возросшие бюджетные расходы, которые увеличились в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Траты федерального бюджета в январе-феврале превысили норму исполнения, а объявленные президентом в послании Федеральному собранию меры и ускорение исполнения нацпроектов на региональном уровне дополнительно расширят бюджетный импульс", - отметили эксперты ВТБ. По итогам первых двух месяцев 2023 года дефицит бюджета уже составил 2,58 трлн рублей, что соответствует 88% от запланированного дефицита на весь 2023 год, добавили в "Тинькофф инвестиции".

Однако по итогам февраля дефицит составил 0,8 трлн руб. что на один триллион меньше, чем в январе, когда резкий скачок трат объясняли "авансовым финансированием отдельных контрактуемых расходов", подчеркнул портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев. По мнению экспертов, замедление темпов исполнения бюджетных расходов будет способствовать сохранению ставки в марте, а их рост послужит основным драйвером ужесточения политики ЦБ в дальнейшем.

В частности, эксперты "Тинькофф инвестиции" полагают, что дефицит бюджета будет расширяться, а в УК "Альфа-капитал", напротив, видят это неочевидным. "Сам Минфин, несмотря на рост дефицита в январе-феврале, планирует уложиться в плановые 2% ВВП. Здесь стоит добавить, что оживление экономики, о котором пишет и сам ЦБ, в теории должно будет способствовать росту бюджетных доходов, а значит и удержанию дефицита под контролем", - пояснил портфельный управляющий компании Евгений Жорнист.

Ставка еще подрастет

Ожидания средних значений ставки от ЦБ составляют 7 - 9% по итогам 2023 года, отметили в "Цифра брокер". "Значит, в случае сохранения высокой инфляции Банк России будет повышать ставку, и тогда ждем ее на уровне 9 - 10%. Если инфляция продолжит снижаться, то к концу года можно ожидать ставку на уровне 6,5 - 7%", - пояснил Даниил Болотских.

Во Freedom Finance Global, УК "Открытие", УК "Альфа-капитал" ожидают ставку к концу года от 7,0 до 7,75% годовых. Freedom Finance Global отмечают, что в 2023 году Банк России будет вынужден проводить жесткую денежно-кредитную политику. "Даже когда инфляция опустится ниже 7% год к году, ставка уже не будет ниже инфляции, чтобы не провоцировать спрос на валюту и не создавать дополнительные риски для рубля в условиях слабого роста экономики", - пояснил Георгий Ващенко.

В АКРА считают, что при условии отсутствия глобальных форс-мажоров к концу года показатель будет находиться близко к текущим уровням и "с планами на понижение к долгосрочно нейтральному диапазону". ИК "Велес капитал" отметили, что в случае сохранения ускоренных темпов расходования бюджета в первом полугодии и усиления давления внешних ограничений на счет текущих операций (что приведет к новой волне ослабления рубля с реализацией инфляционных рисков), ставка может достигнуть 8,0%.

В "Финаме" и УК "Первая" на фоне ускорения инфляции оценивают масштаб повышения ставки в районе 50-100 б. п., в "Тинькофф инвестиции" к концу года также ждут ставку выше текущих значений - примерно на 100 б. п., то есть около 8,5%. В "Уралсибе" прогноз ставки на конец года итого выше - 9,0%.

Прогнозы участников рынка на март:

АКРА - 7,5%

"БКС мир инвестиций" - 7,5%

"Велес капитал" - 7,5%

ВТБ - 7,5%

"ИВА партнерс" (бывший "Универ капитал") - 7,75%

НРА - 7,5%

"Ренессанс капитал" - 7,5%

Росбанк - 7,5%

"Русский стандарт" - 7,5%

"Тинькофф инвестиции" - 7,5%

Уралсиб - 7,5%

УК "Альфа-капитал" - 7,5%

УК "Открытие" - 7,5%

УК "Первая" - 7,5%

"Финам" - 7,5%

"Цифра брокер" - 7,5%

"Эксперт РА" - 7,5%

Freedom Finance Global - 7,5%.