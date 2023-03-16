"Известия": пошлину на ввоз в РФ мебели из недружественных стран могут повысить до 50%

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов сообщил, что повышение пошлины необходимо в качестве ответной меры на санкции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Импортные пошлины на европейскую деревянную и мягкую мебель, а также матрасы могут увеличить в России с 8,5 - 12% до 50%. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов пояснил изданию, что повышение пошлины на импортную продукцию необходимо в качестве ответной меры на санкции недружественных стран и поддержки отечественных производителей. Мера коснется и продукции Ikea, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.

Газета сообщает, что в данный момент над повышением пошлины работают Минпромторг РФ, Минфин России и Минэкономразвития РФ. В Минпромторге сообщили "Известиям", что в министерство поступило предложение от АМДПР, включающее в себя экономическое обоснование меры таможенно-тарифного регулирования. В документе приводится описание и характеристика рынка товаров, а также финансово-экономические расчеты, подтверждающие эффективность повышения пошлины.

В Минпромторге уточнили, что рассмотрят предложения в установленный срок.