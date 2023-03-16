Япония в феврале второй месяц подряд импортировала небольшой объем нефти из РФ - Минфин

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Япония в феврале второй месяц подряд закупила у РФ небольшой объем нефти, импорт которой в целом ограничен потолком цен за исключением проекта "Сахалин-2". Это следует из опубликованных в четверг данных Министерства финансов Японии.

Кроме того, в феврале был сокращен импорт СПГ из РФ на 20%, а угля - на 85,6%. При этом общий объем закупок угля из всех стран мира практически не изменился, сократившись на 0,2%, в то время как импорт СПГ снизился на 9,9%.

Также сообщается, что поставки медицинской продукции из Японии в Россию в прошлом месяце выросли на 3 270% в физическом объеме или на 21,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем Япония в феврале сократила поставки в Россию автомобилей, грузовых транспортных средств и автобусов на 26,8%. В общей сложности в РФ было экспортировано 14,9 тыс. автомобилей и 685 грузовиков и автобусов. В статистике не указано были ли это новые или подержанные транспортные средства.

Также по данным японского Минфина, товарооборот России и Японии в феврале сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,3%, до 126,4 млрд иен (около $953 млн). Так, экспорт сократился на 58,2%, до 33,8 млрд иен (около $255 млн). Импорт из РФ сократился на 55,8%, до 92,6 млрд иен.

​​​​Кроме того, Япония в прошлом месяце нарастила импорт зерновых из РФ на 372%, до 12,77 тыс. тонн, рост в стоимостном выражении составил 129,9%. В то же время закупки в РФ по всем остальным статьям уменьшились. Так, импорт рыбы сократился на 22,8%, овощей - на 16%, руд цветных металлов - на 75,2%, цветных металлов - на 44,5%, медицинской продукции - на 33,3%.