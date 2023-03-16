В посольстве России сообщили об оставшихся проблемах с экспортом зерна и удобрений

В диппредставительстве отметили, что затруднено финансовое и транспортное сопровождение сделок по агротоварам, а также сохраняются препятствия с выдачей страховок для сухогрузов

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Многочисленные барьеры мешают поступлению зерна и удобрений из РФ на мировые рынки, несмотря на заверения властей США о наличии исключений из санкций для этих статей экспорта. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, распространенном в среду.

"Зацикленность Вашингтона лишь на одной из двух взаимоувязанных частей стамбульских продовольственных договоренностей не способствует разрешению глобального продовольственного кризиса", - подчеркнули в диппредставительстве РФ, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что зерновой сделке нельзя позволить прекратиться. "Показательно, что чиновник в очередной раз умолчал о серьезных проблемах с выполнением второго элемента пакетной сделки - Меморандума между Россией и ООН по нормализации росагроэкспорта. Его реализация продолжает хромать на обе ноги, прежде всего из-за санкционных "стараний" Запада", - отметили в посольстве.

"Несмотря на многочисленные публичные заверения американских властей о наличии гуманитарных "изъятий" из ограничительного режима, на деле ситуация выглядит прямо противоположной. Местные регуляторы возвели многочисленные барьеры, не позволяющие отечественному зерну и удобрениям беспрепятственно поступать на мировые рынки, - говорится в заявлении. - Нерешенным остается целый ряд проблем: затруднено финансовое и транспортное сопровождение сделок по агротоварам, сохраняются препятствия с выдачей страховок для сухогрузов, до сих пор не возобновлена перевалка аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса".

"Дошло до абсурда - Россия столкнулась с невообразимыми сложностями в гуманитарных, безвозмездных поставках химикатов беднейшим странам", - указали в диппредставительстве РФ. "Наша принципиальная линия остается неизменной - наименее развитые государства остро нуждаются в бесперебойном снабжении российской агропродукцией. Продолжим добиваться - не на словах, а на деле - прогресса в неукоснительном выполнении всех положений стамбульских договоренностей", - подчеркивается в заявлении.

Консультации по зерновой сделке

В Женеве 13 марта прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил 15 марта, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки на 120 дней.