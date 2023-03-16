Санья на Хайнане проведет Китайскую семеноводческую конференцию

Одновременно состоится форум, посвященный субтропическим растениеводческим программам

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Санья на южном побережье острова Хайнань 1-4 апреля проведет Китайскую семеноводческую конференцию. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Мероприятие посвящено созданию на острове "Селекционной кремниевой долины", которая, как ожидается, будет стимулировать развитие семеноводческой отрасли всего Китая. Параллельно с конференцией состоится форум, посвященный субтропическим растениеводческим программам.

Организаторы этих мероприятий - Семеноводческая ассоциация КНР, Департамент сельского хозяйства Хайнаня, администрация Санья и местный инвестиционный банк, занимающийся финансированием аграрных проектов. Цель их проведения - выработка новых стратегических мер по развитию растениеводческой отрасли Китая, координация усилий для эффективного распределения ресурсов, устранение рисков, с которыми сталкиваются предприятия при разведении различных сельхозкультур.

В период проведения конференции запланировано 13 тематических мероприятий, посвященных укреплению цепочек поставок при производстве пищевой продукции. Власти Санья пригласили принять участие в дискуссиях представителей компетентных государственных учреждений, китайских и зарубежных компаний, академиков и авторитетных экспертов.

Санья играет ключевую роль в программах селекции, семеноводства и внедрения передовых международных методов ведения сельского хозяйства КНР. Местные проекты ежегодно привлекают внимание нескольких сот научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С этими разработками был тесно связан китайский селекционер Юань Лунпина (1930-2021), который в течение более чем 50 лет регулярно приезжал туда зимой.