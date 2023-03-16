Япония в феврале закупила у России нефть по $68 за баррель, что выше потолка цены

Общая стоимость импорта составила $15,945 млн

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Япония в феврале закупила у РФ небольшой объем нефти по средней цене $68,5 за баррель, что выше потолка цен, установленного Токио вместе с другими странами для российской нефти за исключением поставок с проекта "Сахалин-2". Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе опубликованной в четверг статистики японского Минфина.

По данным ведомства, Япония в феврале закупила у РФ 37 тыс. килолитров нефти (около 232,7 тыс. баррелей). Общая стоимость импорта нефти составила 2,125 млрд иен ($15,945 млн). Следовательно, стоимость одного барреля из этой партии составила $68,52, что превышает установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Япония присоединилась к другим странам G7 в реализации механизма потолка цен на российскую нефть. Однако она сделала исключение для поставок с проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами. С "Сахалина-2" Япония получает около 9% всего объема импорта СПГ, на российский газ приходится порядка 3% всей электрогенерации.