Эксперты составили рейтинг необычных вакансий марта

В список, подготовленный сервисом "Работа.ру", вошли фаршесоставитель, птицевод и баянист

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фаршесоставитель, оператор-птицевод и музыкант-баянист вошли в подборку необычных вакансий марта, подготовленную сервисом "Работа.ру". Этим специалистам предлагают зарплаты от 36 тыс. до 45 тыс. рублей, говорится в подборке, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"От 45 тыс. рублей готовы платить фаршесоставителю на фабрике по производству полуфабрикатов в Новосибирске. Среди обязанностей работника: подготовка и набор сырья для изготовления фарша, контроль наличия сырья и соблюдение его технологических режимов обработки, отслеживание качества и безопасности пищевых продуктов, ведение отчетности", - говорится в подборке.

Кроме того, в селе Кушнак республики Башкортостан ищут оператора-птицевода - работник будет кормить птицу и ухаживать за ней. Соискателю предлагают зарплату от 25 тыс. до 36 тыс. рублей. В подборку также вошла вакансия изготовителя блинчиков в Новосибирске.

"Во Всеволжске требуется музыкант-баянист. Сотрудник будет работать в двух пансионатах Ленинградской области, возьмет на себя организацию мероприятий в пансионате для пожилых людей, музыкальное оформление тематических досугов и развлечений, создание теплой душевной атмосферы и радостного настроения. Соискатель должен владеть музыкальным инструментом в совершенстве, иметь опыт работы культурологом, знать репертуар, который будет интересен посетителям пансионата, быть доброжелательным к пожилым людям, а также иметь развитое чувство эмпатии", - отмечается в описании одной из необычных вакансий. Специалисту предлагают зарплату 22-44 тыс. рублей.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в подборке - капитан флота в Петропавловске-Камчатском. Такой работник будет получать до 140 тыс. рублей. В Кирове ищут технолога канализационных очистительных сооружений с зарплатой от 60 тыс. рублей в месяц. В Москве требуется мастер по чистке и реставрации обуви и сумок, которому готовы платить от 70 тыс. рублей в месяц. В одинцовскую производственную компанию нужен дизайнер-проектировщик художественной ковки с опытом работы от года. Ему обещают платить от 80 тыс. рублей в месяц.

В подборке отметили вакансии инженера по радиационной безопасности в Саратове и механика боулинга в Самаре.