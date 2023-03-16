В Совфеде предложили создать аналог программы "Земский учитель" для инженеров

Глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов отметил, что Минпромторг и Минобороны поддержали концепцию этой идеи

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил создать для инженеров аналог программ "Земский учитель" и "Земский доктор" для привлечения кадров на российские предприятия. Копия письма, направленного помощнику президента РФ Максиму Орешкину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящий момент предприятия обозначают разницу между требованиями производства и уровнем образования и отмечают дефицит инженерных кадров. Комитет обратился к Министерству промышленности и торговли РФ с предложением относительно запуска программы, аналогичной программам "Земский учитель" и "Земский доктор", с той разницей, что критерии реализации программы и получения выплат не должны быть привязаны к численности населения и к работе в государственных и муниципальных предприятиях", - говорится в документе.

По словам сенатора, таким критерием может быть работа на предприятиях в моногородах, в закрытых административно-территориальных образованиях и пристанционных городах, а также обеспечение кадрового потенциала на градообразующих предприятиях. "Так, например, 63% потребности госкорпорации "Росатом" в наборе выпускников вузов на период 2023-2030 годов (общая потребность 11 776 человек) приходятся на предприятия, расположенные в ЗАТО, моногородах и пристанционных городах. Принятие программы, схожей по типологии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель", может стать значимой поддержкой в привлечении туда молодых специалистов", - отметил Кутепов.

Как заявил сенатор, Минпромторг и Минобороны РФ поддержали концепцию этой идеи.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начал действовать в 2020 году. Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение денежных средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.