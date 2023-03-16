Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до $53,7 млрд

В заявлении кредитной организации говорится, что дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов

ТАСС, 16 марта. Банк Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии (НБШ) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд). Заявление об этом было опубликовано в четверг на сайте банка.

"Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитному механизму НБШ с покрытием, а также к краткосрочному механизму поддержки ликвидности на общую сумму до 50 млрд швейцарских франков. Эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse", - говорится в заявлении.

Ранее НБШ и швейцарский финансовый регулятор заявили о готовности предоставить помощь банку Credit Suisse.

Акции Credit Suisse рухнули 15 марта почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. Согласно информации, опубликованной на сайте банка, в течение дня котировки ценных бумаг снижались до 1,55 франка (чуть более $1,67), но затем несколько выросли и на момент закрытия торгов достигли 1,697 франка (около $1,83), что на 24,2% меньше, чем в начале биржевой сессии.

Случившееся обусловлено несколькими обстоятельствами. Финансовые аналитики обратили внимание на заявление Saudi National Bank, доля которого в Credit Suisse является самой крупной и достигает 9,8%, об абсолютном нежелании оказывать дополнительную поддержку швейцарскому банку, увеличивая свое участие в его капитале. Глава саудовского финансового института Аммар Аль Худайри заявил агентству Bloomberg, что если доля превысит 10%, то "вступит в силу серия новых правил". "Мы не склонны вступать в новый режим регулирования", - резюмировал он.