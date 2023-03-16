Бюджет Сахалинской области на 2023 год увеличили более чем на 4 млрд рублей

Доходная часть превысит 137 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании приняли в двух чтениях (окончательно) поправки в закон о региональном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно поправкам, увеличение доходной части бюджета в 2023 году предполагается более чем на 4 млрд рублей.

"Доходная часть на 2023 год увеличена на 4,3 млрд рублей и составит 137,1 млрд рублей, на 2024 год - на 129,7 млн рублей и составит 116,9 млрд рублей, на 2025 год уменьшена на 518,9 млн рублей и составит 114,7 млрд рублей", - зачитала министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина на заседании думы.

Расходная часть бюджета на 2023 год увеличена на 48,9 млрд рублей, до 202,7 млрд рублей, на 2024 год - на 129,7 млн рублей и составит 132,6 млрд рублей, на 2025 год уменьшена более чем на 518,9 млн рублей и составит 130,8 млрд рублей.

По информации пресс-службы регионального парламента, Сахалинской области удалось сохранить социальную направленность бюджета. В связи с поправками самые большие бюджетные ассигнования в размере 10,2 млрд рублей выделены на госпрограммы обеспечения островитян качественным жильем. Дополнительные 9,7 млрд рублей получает жилищно-коммунальное хозяйство, еще 6,2 млрд рублей уйдут на госпрограмму социальной поддержки населения, 5,9 млрд рублей - на развитие образования. Финансирование здравоохранения увеличено на 5,3 млрд рублей, транспорта и дорожного хозяйства - на 2,4 млрд рублей.

Кроме того, увеличено финансирование расходов на благоустройство дворов и общественных пространств, культуру и сельское хозяйство, физкультуру, спорт и развитие Курильских островов (Сахалинская область). Резервный фонд правительства Сахалинской области увеличен на 5,3 млрд рублей - в основном, для выплаты единовременной материальной помощи членам семей мобилизованных, а также в целях стабилизации социально-экономической ситуации в условиях санкционного давления. Объем трансфертов местным бюджетам в 2023 году увеличивается на 19,8 млрд рублей и составит 71,7 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа увеличена на 11,8 млрд рублей и составит 40 млрд рублей.