В посольстве России заявили о страхе США утратить влияние на нефтяной рынок

Советник-посланник Андрей Леденев отметил, что РФ намерена и далее противостоять попыткам разбалансировать эту отрасль

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются реализовать инициативы, направленные на контроль над мировым нефтяным рынком, поскольку обеспокоены перспективой утраты рычагов влияния на него. Об этом заявил в среду российский советник-посланник Андрей Леденев, слова которого привело посольство РФ в Вашингтоне.

"Попытки Белого дома и Конгресса "вдохнуть жизнь" в собственные мертворожденные инициативы сродни набившему оскомину "ценовому потолку" на российскую нефть или в очередной раз внесенному на Капитолии одиозному "антикартельному" законопроекту NOPEC - звенья одной цепи", - отметил дипломат. Этот законопроект в марте был повторно внесен на рассмотрение Сената Конгресса США. Он призван наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски против стран ОПЕК и других государств, участвующих, по версии Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке.

"По сути, речь идет о банальной недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона. Здесь явно обеспокоены все более четко вырисовывающейся перспективой утраты рычагов влияния на мировой нефтяной рынок, - подчеркивается в заявлении. В документе отмечается, что не в последнюю очередь это вызвано стремлением стран-производителей нефти проводить независимую от США внешнеэкономическую политику. "Отсюда - желание американцев сыграть на опережение, сковать экономический потенциал соперников, шантажировать их преследованием по линии своей "фемиды" и финансовых регуляторов", - говорится в заявлении.

"О негативных последствиях подобных действий в виде дестабилизации глобальных энергоплощадок и сопутствующих рисков для развивающихся государств здесь, видимо, никто не задумывается", - добавил советник-посланник.

"Россия первой прочувствовала неуемное желание Вашингтона при поддержке отдельных сателлитов обкатать ранее казавшиеся немыслимыми механизмы ценового диктата покупателей сырья, - констатируется в заявлении. - Пытаясь завернуть данные инициативы в обертку защиты Украины, США на поверку создают опасный прецедент. Вводят антирыночный механизм дискриминационного ценообразования".

Дипломат выразил уверенность в том, что эффект от этих инициатив США "будет обратным". "Позиции производителей углеводородов по неприятию введения неких предельных цен на их экспорт полностью совпадают. Подтверждение последнему - недавние заявления наших саудовских партнеров", - добавил он. Как заверил советник-посланник, "Россия намерена и далее противостоять попыткам безответственных игроков разбалансировать и без того не до конца восстановившийся после коронавирусной пандемии и хронического недоинвестирования мировой нефтяной сектор".