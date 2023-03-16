Санья на Хайнане впервые начал поставлять яванские яблоки в Канаду

По данным газеты "Санья жибао", поставщиками первых двух партий стали аграрные хозяйства, расположенные в районе Ячжоу

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Санья на южном побережье китайской провинции Хайнань впервые начал экспортировать выращиваемые на острове яванские яблоки в Канаду. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, поставщиками первых двух партий этого товара стали аграрные хозяйства, расположенные на территории района Ячжоу. Все выращенные там фрукты, как отмечается, соответствуют высоким стандартам для сельхозпродукции, вывозимой в другие страны. Яванские яблоки планируют поставлять в Ванкувер раз в неделю. Каждая партия будет состоять из 150 ящиков.

По словам генерального директора компании Nanlu Shiye Син Цзюнь, предприятие которого занимается выращиванием яванских яблок для Канады, этот продукт обладает преимуществами. Благодаря высококачественным естественным удобрениям плоды из Санья "более сладкие, ароматные и нежные". В частности, при унавоживании используются молоко, куриные яйца, соевая мука, рыбьи кости и панцири креветок.

Семена яванских яблок были доставлены в Санья с Тайваня, их впервые начали высаживать в 2000 году. Через пять лет урожай этих плодов достиг промышленных масштабов. Первоначально в городе разводили три сорта, а в дальнейшем путем селекции удалось получить четвертый сорт, который и идет на экспорт в Канаду.

Яванское яблоко - эндемический вид, встречающийся преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Его плоды можно употреблять в пищу даже в недозрелом виде, посыпав солью. Они применяются при приготовлении соусов, соков и варенья.