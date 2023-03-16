Продажи алкоголя в России в январе - феврале выросли на 3,3%

По данным Росалкогольрегулирования, объем розничных продаж составил 34,9 млн дал

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем розничных продаж алкогольной продукции (за исключением реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в январе - феврале 2023 года вырос на 3,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил 34,9 млн дал. Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования, распространенных в четверг.

По данным ведомства, в том числе продажи спиртных напитков крепостью более 9% за этот период увеличились на 3,1% и составили 18,2 млн дал. При этом продажи водки в России в январе - феврале 2023 года выросли на 2%, почти до 12 млн дал, продажи коньяка показали рост на 9,1%, до 2,2 млн дал. Объем продаж ликеро-водочных изделий крепостью до 25% снизился на 86,1%, до 64,4 тыс. дал, продажи ликеро-водочных изделий крепостью более 25% увеличились на 31,2%, до 2,1 млн дал. Объем продаж других алкогольных напитков крепостью более 9% вырос на 0,7%, до 1,9 млн дал.

Как сообщили в Росалкогольрегулировании, объем продаж слабоалкогольных напитков в январе - феврале в России увеличился на 15,5%, до 2,8 млн дал. Продажи виноградного вина выросли на 2,5%, до 8,1 млн дал, продажи игристых (шампанских) вин увеличились на 6,9%, до 3,1 млн дал. Объем продаж виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизился на 5,5%, до 816,6 тыс. дал, продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросли на 11,8%, до 275,1 тыс. дал. По данным ведомства, объем продаж плодовой алкогольной продукции уменьшился на 13%, до 1,4 млн дал. Продажи ликерных вин выросли почти в четыре раза и составили 163,3 тыс. дал.