На "Московской неделе моды" откроются маркеты с товарами российских дизайнеров

Они проработают на три дня - с 28 по 30 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дизайнеры со всей России представят свои коллекции в столичных торговых центрах в ходе проекта "Московская неделя моды" в апреле. Организатором проекта выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Маркеты под эгидой проекта "Московская неделя моды" откроются на три дня - с 28 по 30 апреля. К участию приглашаются дизайнеры из всех регионов России. Заявки рассмотрит экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Они отберут порядка 150 отечественных брендов, которые смогут представить свою продукцию жителям столицы и гостям города", - рассказала Сергунина.

Участники маркетов смогут разместить свои предложения на онлайн-платформе "Сделано в Москве", где уже собрано более полутора тысяч российских брендов. Прием заявок на участие в проекте уже начался и продлится до 29 марта. Участвовать в "Московской неделе моды" могут отечественные бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.