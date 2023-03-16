Эксперт считает, что зерновую сделку благодаря усилиям Анкары могут продлить на 120 дней

Директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи заявил, что его страна может добиться успеха в этом направлении, в том числе благодаря хорошим личным отношениям турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Турция будет прилагать активные усилия для продления на 120 дней зерновой инициативы и может добиться успеха в этом направлении, в том числе благодаря хорошим личным отношениям турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Такое мнение ТАСС в четверг высказал директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи.

"Турция будет прилагать активные усилия для продления зерновой сделки на 120 дней. Благодаря хорошим личным отношениям Эрдогана с Путиным Турция не раз находила выходы из, казалось, тупиковых ситуаций. Активность на этом направлении будет расти, и успех станет очередным внешнеполитическим бонусом Эрдогана перед [президентскими] выборами", - сказал турецкий эксперт.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи он заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН касательно обеспечения разблокирования экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил 15 марта, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки на 120 дней.