Посол РФ назвал вбросом информацию о введении Индией потолка цен на российскую нефть

Денис Алипов отметил, что Нью-Дели не является участником механизма этого ценового потолка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Информация о том, что Индия придерживается установленного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, не является достоверной. Об этом заявил в четверг посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, комментируя сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть.

"Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему, могу сказать, что, что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма вообще", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Алипов подчеркнул, что в своей внешнеэкономической деятельности Индия исходит из собственных потребностей, а не желаний и установок западных стран, в том числе США. "Российскую нефть Индии покупать выгодно, и она будет ее покупать до тех пор, пока это будет выгодно. Я думаю, что вопрос стоит именно так", - подытожил посол.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российские энергоресурсы. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине республики достигала 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.

Нью-Дели не поддержал введенный Западом в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как заявлял ранее министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны, и Нью-Дели продолжит проводить независимую политику для обеспечения собственной энергетической безопасности.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля текущего года ее поставки покупателям, которые присоединились к данному ограничению.