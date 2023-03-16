В Свердловской области направили 100 млн рублей на проекты Уральского НОЦ

Конкурс на софинансирование проектов объявят до конца марта 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. В Свердловской области направили из областного бюджета 100 млн рублей на поддержку проектов Уральского НОЦ, сообщил в четверг департамент информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил финансирование проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). В 2023 году из регионального бюджета на разработку передовых инновационных проектов будет направлено 100 млн рублей. Выделенные 100 млн рублей пойдут на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных институтами УрО РАН и вузами на предприятиях-участниках УМНОЦ Свердловской области. Максимальная сумма софинансирования в текущем году составит 25 млн рублей для одного проекта. Конкурс на софинансирование проектов будет объявлен до конца марта 2023 года", - говорится в сообщении.

В департаменте уточняют, что благодаря поддержке области в 2021 и 2022 году удалось оказать поддержку по внедрению НИОКР на десяти предприятиях области. В частности, компания "Ай-ТОР" наладила производство интеллектуальных малогабаритных датчиков для электросетей. Уральский оптико-механический завод модернизировал и внедрил в промышленное производство линейку неонатальных медицинских изделий "Bono" для лечения и выхаживания недоношенных детей. Компания "Аксалит Софт" совместно с УрФУ разработала оптический сепаратор для автоматической сортировки твердых коммунальных отходов.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан по национальному проекту "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.