В Южной Корее отзывают более 8,8 тыс. автомобилей из-за различных дефектов

В частности, Hyundai Motor отзовет 5 857 машин моделей Pavise, Kona SX2 и Avante N из-за дефектов программного обеспечения и неисправностей ремня безопасности

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Крупные автопроизводители в Южной Корее, включая Hyundai Motor и BMW Korea, отзывают 8 875 автомобилей из-за дефектов программного обеспечения и проблем с другими компонентами. Об этом в четверг сообщило агентство Xinhua со ссылкой на южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

По данным ведомства, Hyundai Motor отзовет 5 857 машин моделей Pavise, Kona SX2 и Avante N из-за дефектов программного обеспечения и неисправностей ремня безопасности. BMW Korea отзовет 1 450 автомобилей 7 моделей, включая IX3 M Sport, из-за программных ошибок в устройствах беспроводной зарядки.

Азиатско-Тихоокеанская региональная штаб-квартира General Motors отзовет 504 автомашины, включая модели Cadillac XT5, для устранения неполадок камер заднего вида. Mercedes-Benz Korea отзовет 245 разных моделей, включая GLB 250 4MATIC. Jaguar Land Rover Korea отзовет 164 автомобилей пяти моделей, включая Discovery P360.

Владельцы транспортных средств, подлежащих отзыву, могут посетить специализированные сервисные центры для бесплатной замены дефектных деталей.