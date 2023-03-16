Производство лекарств в Москве в январе выросло более чем вдвое

Всего в городе работают 95 фармацевтических предприятий, на которых трудятся более 15 тыс. человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московские предприятия увеличили выпуск лекарственных средств в 2,2 раза в январе этого года, всего в городе работают 95 фармацевтических предприятий, на которых трудятся более 15 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в четверг.

"По итогам января 2023 года в столице производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города. Например, налоговые льготы получают предприятия со статусом промышленного комплекса, который сейчас присвоен семи производителям отрасли", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в городе работают 95 фармацевтических предприятий, на которых трудятся более 15 тыс. человек. Предприятия могут также претендовать на субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сегодня в Москве выпускают антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, столичные предприятия производят средства для лечения нервной системы, объем выпуска которых в январе 2023 года вырос на 17,4% по сравнению с январем прошлого года и превысил 1,4 млн упаковок.

"Дальнейшему развитию фармацевтической отрасли в Москве будет способствовать работа фармацевтического кластера на базе столичной особой экономической зоны, который уже объединил девять разработчиков и производителей лекарственных средств", - уточнили в пресс-службе.

Также столичные предприятия могут обратиться в Центр поддержки промышленности для получения помощи по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим.