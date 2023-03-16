16 марта, 06:53

Президент Индонезии призвал региональные власти отказаться от Visa и Mastercard

Джоко Видодо рекомендовал использовать кредитные карты, выпущенные местными банками

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации отказаться от иностранных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками, на случай повторения ситуации с запретом на эти карты в России в связи с санкциями. Об этом в четверг сообщила газета The Jakarta Post.

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Президент Индонезии заявил, что такие экономические инструменты, как платежные системы, могут быть использованы против государств, утверждает издание. "Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой", - приводит газета слова Видодо.

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей. 

Теги:
СШАИндонезияРоссияДжоко Видодо
© Информационное агентство ТАСС
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