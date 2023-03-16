Выручка VK в 2022 году выросла на 19%

В компании сообщили, что основным источником роста выручки стала онлайн-реклама

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка VK по итогам 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с показателем за 2021 год на 19%, до 97,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Основным источником роста выручки стала онлайн-реклама", - сообщили в компании.

Скорректированный показатель EBITDA в 2022 году увеличился на 8,9%, до 20 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Рентабельность по EBITDA составила 20,4%, в компании это связывают с ростом рентабельности в сегментах "Образовательные технологии" и "Технологии для бизнеса" на 15 и 17 п. п. соответственно.

Консолидированная выручка социальных сетей и контентных сервисов VK в 2022 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 22%, до 75,1 млрд рублей. В сегмент входят социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", контентная платформа "Дзен", рекомендательная система "Пульc", "Портал", "Почта Mail.ru", "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Видео" и "VK Мессенджер".

"В 2022 году выручка ключевого для VK сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" увеличилась на 22%, до 75,1 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. В четвертом квартале 2022 года темп роста выручки повысился до 30% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Рентабельность сегмента по EBITDA в 2022 году составила 34%", - сообщили в компании.