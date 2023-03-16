Более 100 тыс. россиян переехали в Армению в 2022 году

По словам министра экономики республики, в прошлом году открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. граждан России релоцировались в Армению в прошлом году, сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью газете "Ведомости", опубликованном в четверг.

"Чистая релокация за 2022 год - примерно 108 000-110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", - рассказал он газете.

Глава Минэкономики Армении также сообщил, что в прошлом году открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год, отметил он, уточнив, что по масштабам компании разнообразны: в некоторых штат достигает 600-700 сотрудников, в других работает один человек. "Благодаря притоку россиян и переводу в Армению российских бизнесов мы начали показывать очень высокие темпы роста", - уточнил Керобян. Релокация россиян обеспечила более 3 п.п. роста ВВП Армении, заключил министр.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что переезд людей из России в 2022 году положительно повлиял на экономику республики, в результате плановый показатель роста ВВП удалось превысить почти вдвое - вместо 7% он оценивается почти в 13%.