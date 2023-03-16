Пункт пропуска "Забайкальск" на границе с КНР реконструируют за 2,8 млрд рублей

Выполнение работ на объекте позволит увеличить грузооборот более чем в семь раз

ТАСС, 16 марта. Международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" (МАПП, крупнейший российско-китайский погранпереход) реконструируют за 2,8 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщило в четверг правительство Забайкальского края.

"МАПП "Забайкальск" реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". На него выделено 2,8 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы планируются до 2024 года, строительно-монтажные работы в период с 2025 по 2027 год", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе правительства края уточнили, что министерством планирования и развития региона ведется работа с Минтрансом России по ускорению сроков реконструкции до 2025 года. По плану работ предусмотрено объединение грузовых направлений сопредельных пунктов пропуска "Забайкальск" и "Маньчжурия".

По словам вице-премьера краевого правительства Владимира Петракова, реконструкция позволит увеличить грузооборот более чем в семь раз.

"Так как Забайкальский край является приграничным регионом, и во многом жизнь людей и их работа зависит от того, насколько эффективно мы осуществляем внешнеэкономическую деятельность с нашими соседями - Китаем и Монголией, то, несомненно, это очень важное событие для всех забайкальцев. Развитие пунктов пропуска в целом и конкретно МАПП "Забайкальск" является одним из приоритетов", - сказал он.

"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар - многие сибиряки ездят туда для отдыха и покупок.