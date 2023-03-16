Прототип электрокара "Атом" могут показать на форуме в Казани

Гендиректор бренда "Атом" Игорь Поваразднюк ранее сообщал, что первый прототип электромобиля будет представлен в апреле - мае

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Прототип российского электрокара "Атом" может быть продемонстрирован в мае на форуме Kazan Summit. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП.

"Проект "Атом" развивается. Есть намерение показать прототип на форуме Kazan Summit в мае", - сказал он.

В конце января гендиректор бренда "Атом" Игорь Поваразднюк сообщал ТАСС, что первый прототип электромобиля будет представлен в апреле - мае 2023 года. По его словам, первый прототип будет использован для тестирования функциональности интерфейса машины.

В начале 2022 года Когогин заявлял, что электромобиль может поступить в продажу в 2024-2025 годах.

В 2021 году стало известно о проекте создания электрического автомобиля. Компания "Кама", которая занимается производством автомобиля, была основана в августе 2021 года. Уставный капитал предприятия составил 720 млн рублей. Основными инвесторами проекта стали генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. В ноябре 2022 года сообщалось, что проект получил название "Атом".