Российский венчурный форум в Казани собрал около 3 тыс. участников

Собравшиеся обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Российский венчурный форум, открывшийся 16 марта в Казани, собрал около 3 тыс. участников. В течение дня эксперты обсудят дальнейшие модели развития отечественных технологий, сообщил в четверг на открытии форума старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Спрос на технологии только увеличивается. И, соответственно, вопрос финансирования этих технологий на тех стадиях, когда промышленности еще рано, а денег изобретателю уже не хватает, - это острейший вопрос. И я очень рассчитываю, что в течение сегодняшнего дня, мы с вами в дискуссиях определим те модели, которые позволят нам дальше развивать в российские технологии", - говорится в сообщении.

Стартапы, инвесторы и институты развития обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене.

В ходе мероприятия пройдет 14 круглых столов, выступят около 150 спикеров. Эксперты и лидеры рынка обсудят новые формы трансформации венчура в России, модели и механизмы взаимодействия, роль государственных корпораций и частных инвесторов в новое время и др. Одной из ключевых тем станет технологическая независимость страны.

Также на форуме проходит выставка стартапов, где 51 высокотехнологичная компания представит свои решения, среди которых будет проведен отбор на программу акселерации и конкурс "Старт-2". Победители получат до 15 млн рублей инвестиций на развитие проектов.