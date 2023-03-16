В Крыму намерены продать все национализированное имущество, кроме Бахчисарайского завода

По словам главы республики Сергея Аксенова, коллективы предприятий сокращать не намерены

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Предприятия, которые уже национализировали или будут национализированы в Крыму, продадут на аукционе, кроме Бахчисарайского цементного завода. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Все будет продано с торгов, кроме Бахчисарайского цементного завода. Он останется в собственности республики. Сейчас все предприятия проходят кадастрирование, оформление. Мы постараемся продать максимальное [число предприятий] в этом году", - сказал он, добавив, что возможности сдачи в аренду или в концессию не будет.

Также глава Крыма заявил, что коллективы всех предприятий, которые подпали и подпадут под национализацию, не сокращают. "Все режимы с точки зрения внешнего управления обеспечивают возможность выдачи зарплаты и продолжения работы подавляющего большинства предприятий. Если где-то коллективы ущемляют или попали в сложную ситуацию с финансированием - можно обращаться ко мне. Через социальные сети вникну и поддержу", - сказал глава республики.

Решения по национализации предприятий принимаются с учетом мнения специальной антитеррористической комиссии, в состав которой входят представители правоохранительных органов. При сборе информации учитывается открытая позиция владельцев по поводу специальной военной операции. "И я не допущу, чтобы на территории российского Крыма кто-либо зарабатывал и вкладывал деньги в покупку вооружения, из которого убивают наших ребят", - добавил Аксенов.

Ранее Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего на данный момент национализировано около 700 объектов.