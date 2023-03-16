В Томской области увеличили на 40% субсидию для начинающих предпринимателей

Размер выплаты теперь составляет 700 тыс. рублей

ТОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Субсидию для начинающих предпринимателей в Томской области в 2023 году увеличили на 40% - до 700 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

"Благодаря поддержке появляются новые направления услуг для бизнеса: IT, добыча рыбы для перерабатывающих производств региона и другие. Чтобы усилить поддержку бизнеса на старте, в этом году в регионе принято решение увеличить максимальную сумму субсидии с 500 до 700 тыс. рублей. Обратиться по вопросам предоставления субсидий можно в отделы поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Томской области", - говорится в сообщении.

В 2022 году такую поддержку получили 75 томских предпринимательских проектов. Размер субсидий из областного бюджета совместно с муниципальными образованиями составил более 35 млн рублей.

"В регионе малый бизнес получил возможность запустить собственное производство сельхозпродукции, легкого инструмента, мебели, тары и других товаров. Предприниматели заняли ниши в дополнительном образовании, медицинских и косметологических услугах, образовании и творчестве, спорте и развлечениях, общественном питании, а также бытовых услугах", - отмечается в сообщении.