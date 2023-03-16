Qiwi сообщила, что решение NASDAQ о делистинге акций не повлияет на работу

В группе заявили о планах развивать свои сервисы и выпускать новые продукты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа Qiwi продолжит развивать свои сервисы и выпускать новые продукты и после решения биржи Nasdaq провести принудительный делистинг ее акций. Уже существующие сервисы продолжат работать как обычно, сообщается в официальном Telegram-канале Qiwi.

"Все наши сервисы и продукты продолжат работать, как и прежде, - сообщила группа. - Финансовая стабильность Qiwi никак не зависит от листинга акций. Мы продолжим развивать наши сервисы и выпускать новые продукты, а вы сможете следить за нашими публичными финансовыми результатами".

Группа уточнила, что сделки с ее ценными бумагами на Nasdaq будут доступны в рамках внебиржевых операций. "То есть зарубежные акции все равно можно будет продать и купить - только не через биржу, а, например, через брокера", - следует из сообщения. Решение Nasdaq также не влияет на торги акциями Qiwi на Мосбирже.

Руководство Nasdaq ранее сообщило, что уведомило российские компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. В свою очередь, Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.