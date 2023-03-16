Бумаги "Яндекса", HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian немного снизились на открытии торгов

К 10:36 мск расписки "Яндекса" находились на уровне 1 870 рублей за бумагу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость бумаг Ozon, "Яндекс", Qiwi, Headhunter и Cian на открытии торгов на Московской бирже снижалась на 1-3%, однако позже снижение замедлилось. Расписки "Яндекса" перешли к росту, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:36 мск расписки "Яндекса" росли на 0,31% и находились на уровне 1 870 рублей за бумагу. Расписки Ozon снижались на 0,12%, до 1 676 рублей, бумаги Qiwi теряли 1,41%, опускаясь до 456 рублей. Расписки Headhunter находились на отметке 1 297 рублей (-0,08%), расписки Cian снижались на 0,7%, до 422,8 рубля за бумагу.

Руководство NASDAQ ранее сообщило, что уведомило российские компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. В свою очередь Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.