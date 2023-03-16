16 марта, 07:35,
обновлено 16 марта, 08:07

"Распадская" может не выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.

В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации, совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров, уточняет компания.

"Для обеспечения общества запасом ликвидности в период нестабильности, совет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года", - говорится в сообщении.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация