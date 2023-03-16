Бюджет судебной системы России за 25 лет вырос в 100 раз

Он достиг 304 млрд рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бюджет судебной системы России за последние 25 лет вырос в 100 раз - до 304 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев на международной научно-практической конференции "Организационные модели обеспечения деятельности судов в XXI веке: российский и зарубежный опыт и перспективы развития", посвященной 25-летию образования судебного департамента, обеспечивающего работу и финансирование судов. До этого финансирование и материальное обеспечение судов было в ведении Минюста.

"За 25 лет судебным департаментом (закон о его образовании был подписан президентом РФ 8 января 1998 года) проделана значительная работа. Удалось добиться определенного уровня финансирования судебной деятельности. В 1998 году бюджет системы судов общей юрисдикции составлял чуть более 3 млрд рублей. Для сравнения - в этом году он превысил 304 млрд рублей или вырос более чем в 100 раз", - сообщил Гусев.

За 25 лет, отметил он, "на качественно новый уровень поднята инфраструктура судов, обновлена и укреплена материальная база судебной системы. Все федеральные суды и мировые судьи включены в единую информационную систему". Ведется активная работа по налаживанию межведомственного электронного взаимодействия судов с другими органами государственной власти.