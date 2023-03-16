Калужский ЛВЗ "Кристалл" вышел на долговой рынок, разместив бонды на 300 млн рублей

По словам владельца предприятия Павла Победкина, особенно активными покупателями оказались частные инвесторы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) впервые вышел на публичный долговой рынок, разместив дебютный выпуск облигаций за сутки. Об этом говорится в сообщении компании.

"ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" успешно разместил дебютный трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом в 300 млн рублей по ставке 13,5% годовых", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, организатором размещения выступил АО "АБ "Россия". Все облигации были выкуплены за первые сутки.

По словам владельца КЛВЗ Павла Победкина, особенно активными покупателями оказались частные инвесторы - физлица, на которых в сумме пришлось около 200 млн рублей, то есть примерно две трети от всего объема выпуска облигаций. "Привлеченные средства будут направлены на решение наших стратегических задач - масштабирование производства, диверсификацию линейки брендов (в первую очередь за счет импортозамещения дистиллятов - виски, коньяков, бренди), а также на увеличение складских и логистических мощностей", - уточнил он.

О компании

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" расположен в Обнинске (Калужская область). Производство ликеро-водочных изделий в 2022 году составило 1,35 млн дал. Ключевые регионы сбыта - Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ). Около 33% выручки КЛВЗ формируют флагманские водочные бренды "Соловушка", "Bionica", "Воронецкая" и "Чарочка", примерно 35% продаж приходится на контрактный розлив водки "Хортица".

Чистая прибыль "Кристалла" в 2022 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом, до 115 млн рублей, выручка увеличилась на 48,3%, до 2,2 млрд рублей.